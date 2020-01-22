РИАМО – 22 янв. На проведение культуртехнических работ на введенных в сельскохозяйственный оборот землях Московской области в 2020 году выделили порядка 420 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На освоение земель Подмосковья, введенных в сельхозоборот, на этот год из федеральной казны и бюджета региона предусмотрено порядка 420 миллионов рублей. Это компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель, а также строительство и реконструкция мелиоративных систем», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что на эти средства планируется провести мероприятия по улучшению естественных кормовых угодий и освоению новых земель. В частности, по подготовке осваиваемых земель к дальнейшей обработке – корчевка леса и пней, очистка пахотного горизонта от древесины и валунов, уничтожение кочек, уборка камней.

По его словам, деньги выделены также на мероприятия по окультуриванию почвы, улучшению ее физико-химических и биохимических свойств, посева предварительных культур, внесения минеральных удобрений.

«Субсидирование проведения культуртехнических работ увеличилось на 18% относительно прошлогодней поддержки. Ставка на гектар введенных вновь земель в сельскохозяйственный оборот увеличилась в три раза за счет федерального бюджета», – отметил Разин.