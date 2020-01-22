РИАМО - 22 янв. В лучших ресторанах Москвы будут размещать журналы комитета по туризму Московской области, из которых можно будет узнать о самых интересных событиях региона и о программе «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«В журнале информация о главных событиях зимы, о том, как интереснее провести выходные в Подмосковье, лучших местах отдыха, отелях и ресторанах, где покататься на лыжах и купить необычные сувениры», - говорится в сообщении.

Журналы можно найти в таких ресторанах, как «Dr. Живаго», «Китайская грамота», «Воронеж», «Гранд Европейский Экспресс», «Белуга», «Жеральдин» и «Пифагор». Кроме того, найти материалы о событиях в Подмосковье можно будет в заведениях Cook'kareku и Black Thai.

Программу «Зима в Подмосковье» запустили в регионе во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Туристическая программа призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.