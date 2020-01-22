РИАМО – 22 янв. Министерство внутренних дел Российской Федерации и федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» заключили соглашение о взаимодействии, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Документ подписан главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.

«Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения», – сказал Колокольцев.

По его словам, подписание соглашения имеет большое значение для дальнейшего развития отечественной науки и для совершенствования работы по раскрытию и расследованию преступлений. Так, новые технологии позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и некоторые элементы внешнего облика.

Также Колокольцев и Ковальчук высказались о важности привлечения уникальных специалистов и научного потенциала Курчатовского института в развитии криминалистических исследований.

Министр внутренних дел добавил, что это только начало плодотворного сотрудничества, которое в будущем может помочь найти принципиально новые решения, соответствующие самым передовым разработкам международного уровня.