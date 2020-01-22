РИАМО - 22 янв. В Наро-Фоминском городском округе в городе Апрелевка проведут электронный аукцион на аренду земельного участка сроком на 9 лет под магазины, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Участок, расположенный на 1-ой Солнечной улице города Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, занимает территорию 1,5 тысячи квадратных метров. Начальный размер годовой платы за пользование участком составляет 890,6 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Этот земельный участок удобно расположен в непосредственной близости к Киевскому шоссе. Его можно арендовать под магазины, что предусматривает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи реализации розничной и оптовой продукции, торговая площадь которых составляет до 5 тысяч квадратных метров.

На предлагаемом земельном участке возможно развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе объектов шаговой доступности и открытие сетевых магазинов.

До 25 февраля 2020 года принимаются заявки на участие в аукционе на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru.

Проведение аукциона в электронной форме обеспечивает открытость, доступность как при подаче заявки, так и при участии граждан в самих торгах.