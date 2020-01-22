РИАМО - 22 янв. Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило о начале приема заявок от бизнесменов на получение субсидий на создание центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в регионе, принимать заявки будут до 13 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В этом году мы в полном объеме сохранили уровень поддержки развития ЦМИТ в Подмосковье. В бюджете на реализацию программы субсидирования ЦМИТ предусмотрено 28 миллионов рублей. С момента старта этой программы в регионе в 2015 году общий объем господдержки превысит 160 миллионов рублей», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Специальная комиссия отберет четыре заявки, по которым предприниматели смогут получить до 7 миллионов рублей на создание центров молодежного инновационного творчества. В 2019 году субсидию получили проекты из Ступина, Солнечногорска, Электростали и Орехово-Зуева.

«В прошлом году все четыре получателя субсидий уже запустили ЦМИТы. Всего в 2019 году было получено 11 заявок. В этом году к конкурсу также ожидается высокий интерес бизнеса, в том числе и от участников прошлого года, которые наверняка улучшат свои заявки», - добавил Хромов.

По его словам, еще не менее четырех центров при активной господдержке будут открыты до конца 2020 года. Всего в регионе уже работает 18 ЦМИТ.

Стать победителями конкурса могут только субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Подмосковье при условии софинансирования проекта в объеме не менее 10% от его общей стоимости и имеющие помещение под реализацию проекта ЦМИТ.

Ознакомиться подробно с условиями участия в конкурсе на получение субсидии можно на официальном сайте Мининвеста Московской области.