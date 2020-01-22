РИАМО – 22 янв. Объем просроченной задолженности населения Московской области за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) снизился на 5 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Об этом стало известно на видеоселекторном совещании с главами муниципалитетов под руководством заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Мы видим положительную динамику, работа по взысканию просроченной задолженности населения за ЖКУ позволила нам существенно снизить общую сумму долга на 5 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что задолженность сократилась с 30,68 миллиарда рублей в январе 2019 года до 25,67 миллиарда рублей в январе 2020 года.

Также министр подчеркнул, что собираемость платежей населения за ЖКУ в 2019 году достигла 95,5%.

«Считаю положительной деятельность ФССП по взысканию отсуженной задолженности по исполнительным листам, которая по сравнению с прошлым годом значительно выросла на 4,5 миллиарда рублей и составила 13,9 миллиарда рублей. Благодарю их за эффективную работу», – добавил Самарин.



В «красную зону» попали шесть городских округов. На верхних строчках антирейтинга оказались Красногорск и Солнечногорск. Причем оба муниципалитета сохраняют антилидерство последние полгода.



«По каждому муниципалитету состоялся предметный разговор, главы сообщили о предпринимаемых мерах для налаживания платежной дисциплины и сроках закрытия долгов», – заключил Самарин.