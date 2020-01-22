РИАМО - 22 янв. Госжилинспекция Подмосковья за неделю обработала более 4,5 тысяч заявок от жителей региона, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области, их количество выросло по сравнению с началом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

«За минувшую неделю Госжилинспекция Московской области обработала более 4,5 тысячи заявок жителей, поступивших через Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Надзорное ведомство контролирует исполнение заявок в областном Центре управления регионом (ЦУР)», – сказала главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

Общее количество заявок выросло по сравнению с началом 2020 года, что обусловлено окончанием праздников. Однако их количество на 13% меньше, чем средненедельное в четвертом квартале 2019 года, где их было более 5,2 тысячи.

В семи городских округах снизилось общее число заявок. В Лотошине и Рошале - на 50%, Протвине - на 40%, в Зарайске - на 33%, в Волоколамском округе - на 32%, во Фрязине - на 14%, в Серпухове - на 13%.

Наибольшее число обращений жителей Подмосковья поступило в ЕДС по вопросам содержания подъездов: ненадлежащей уборки и освещения. Заявки по этим вопросам, а также по поводу некачественного отопления и неисправного лифтового оборудования находятся на особом контроле Госжилинспекции региона.

В снижении количества обращений по неисправности лифтового оборудования лидируют городские округа Клин - 75%, Сергиево-Посадский - 25%, Раменский - 14%. Из двух городских округов – Протвино и Реутов – не поступило ни одной заявки в данной категории.

За неделю наибольшие темпы снижения количества заявок по вопросу ненадлежащей уборки подъездов продемонстрировали городские округа Коломенский - 66%, Балашиха - 44%.

Госжилинспекция региона с опережением в 12% реализует план-график систематических осмотров многоквартирных домов Подмосковья в целях профилактики и недопущения нарушений жилищного законодательства при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов. На данный момент осмотрено более 1 тысячи МКД.

«Жители могут подать заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО (eds.mosreg.ru). Управляющая организация должна принять такую заявку в течение 24 часов и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе. При этом житель вправе не согласовать отчет о проведенных работах, если их качество его не устраивает», - напомнила Федина.