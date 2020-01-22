РИАМО – 22 янв. Президент России Владимир Путин рассказал, что институт наставника не применим для РФ, он сделает возможной ситуацию двоевластия, сообщает в среду РИА Новости.

«Наша страна должна быть сильной президентской республикой... То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это не применимо», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности введения в России института наставника.

Он добавил, что в таком случае в России возникло бы двоевластие. Путин подчеркнул, что это абсолютно губительная ситуация для России.

Институт наставника существовал в Сингапуре: после отставки с поста президента Ли Куан Ю остался наставником и определял во многом политику Сингапура.