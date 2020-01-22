РИАМО – 22 янв. В минувшем году в кабинеты по отказу от курения в Московской области обратилось свыше 13 тысяч человек с намерением бросить курить, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Преимущественно к помощи специалистов прибегали мужчины – более 8,3 тысячи человек. Завершили лечение более 2,5 тысячи жителей региона.

«В Подмосковье функционируют 62 кабинета по отказу от курения – они работают при поликлиниках и центрах здоровья. Специалисты готовы оказать психологическую помощь в борьбе с пагубной привычкой, провести диагностику степени табачной зависимости методом Фагерстрема, определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. Больше всего желающих бросить курить обратились в Ликинскую больницу – более 1,5 тысячи человек», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она отметила, что курение вызывает множество тяжелых, смертельно опасных заболеваний, в том числе онкологию. Поэтому важно распрощаться с вредной привычкой как можно раньше.

Помощь в кабинете по отказу от курения может получить любой житель Московской области. Для этого при себе необходимо иметь полис ОМС.