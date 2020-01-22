РИАМО - 22 янв. На Рублевском шоссе в столице планируют установить памятник четырем дивизиям Московского народного ополчения второй волны формирования, монумент будет расположен напротив скульптуры «Девочка на шаре», говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«В Крылатском проходил рубеж обороны четвертой дивизии Московского народного ополчения. Вполне органично здесь будет выглядеть памятный знак, посвященный четырем дивизиям второй волны формирования. Сегодня мы осмотрели три площадки. Предлагается установить монумент на Рублевском шоссе, дом 44, корпус 1», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что этот адрес является предварительным. Его должно утвердить правительство города.

Председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что в 2012 году в районе Крылатское установили закладной камень, посвященный четырем дивизиям Московского народного ополчения. Тогда ветеранам пообещали, что обязательно здесь будет памятник ополченцам.