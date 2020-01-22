РИАМО - 22 янв. День студента отметят в московском институте имени Пушкина 24 января, для гостей организуют русские забавы, танцы, хороводы, конкурсы, дегустацию блюд из 15 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы института.

На празднике ожидаются свыше 300 представителей более чем 30 стран мира. Начало торжества в 14:00.

«Мы хотим не только рассказать и показать всем, как отмечают День студента в России, но и в пылу зимних спортивных забав сплотить наш интернациональный студенческий коллектив, познакомить ребят друг с другом и с российскими традициями. Так что в какой-то степени это не только праздник, но и мастер-класс по преподаванию русского языка как иностранного», – сказала ректор вуза Маргарита Русецкая.

Главные события праздника пройдут в институтском парке. Завершится Татьянин день большим кулинарным конкурсом, где будут представлены блюда из 15 стран, приготовленные самими студентами.

Также в программе анонсированы русские народные танцы (кадриль, хороводы и другие), перетягивание каната, прыжки в мешках, прыжки через скакалку, хоккей с мячом, викторины, связанные со знанием русского фольклора и многое другое.