РИАМО - 22 янв. В 2020 году планируют открыть северный вестибюль станции МЦК «Лихоборы», вторые вестибюли станций «ЗИЛ» и «Локомотив», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году мы вместе с РЖД сократили интервалы движения поездов на МЦК до 4 минут в часы пик и добавили девять новых поездов «Ласточка». Это плюс 585 тысяч пассажирских мест в сутки. В этом году Московское кольцо станет еще удобнее для пассажиров», - написал Собянин во «ВКонтакте».

Он добавил, что будет открыт северный вестибюль станции «Лихоборы». Его соединят надземным переходом с железнодорожной платформой НАТИ. Благодаря этому пересадка с электричек станет быстрее.

Кроме того, планируется открыть вторые вестибюли на станциях «ЗИЛ» и «Локомотив».