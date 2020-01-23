РИАМО - 23 янв. На ВДНХ в четверг в рамках Дня пенсионера состоятся тренировки на открытом воздухе и многочисленные турниры по различным видам спорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все мероприятия бесплатны. В этот день также можно будет бесплатно посетить музеи ВДНХ по пенсионному удостоверению или социальной карте москвича», – говорится в сообщении.

Гостей ждут турниры по настольному теннису, шахматам, шашкам и домино. Возле шахматного клуба будет работать площадка для игры в петанк, а на катке пройдет серия зарядок. Для пенсионеров вход на каток с 11:00 до 15:00 бесплатный.

Кроме того, пожилые горожане смогут бесплатно осмотреть экспозиции центра «Космонавтика и авиация», центра славянской письменности «Слово», музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса «Буран».