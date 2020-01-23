РИАМО – 23 янв. Семинар, на котором представителям бизнес-сообщества расскажут о существующих мерах господдержки, состоится в четверг в Красногорске, на мероприятии подробно расскажут о проекте «Адресная поддержка», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Заместитель генерального директора ФЦК Светлана Горчакова расскажет о том, что для подмосковных бизнесменов есть консультационная поддержка ведущих российских экспертов в области бережливого производства, также они могут получить доступ к льготным кредитам, принять участие в обучающих и тренинговых программах.

«Перед нами стоит амбициозная задача вывести производительность труда в Московской области на качественно новый уровень. По объему промышленного производства регион занимает одно из ведущих мест в стране. Более тысячи предприятий соответствуют критериям нацпроекта. В свою очередь ФЦК готов предоставить высококлассных специалистов в сфере бережливого производства», – отметила Горчакова.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов добавил, что 757 предприятий региона получат адресную поддержку до 2024 года. В частности, на нее могут рассчитывать компании обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспортировки и хранения, ЖКХ. При этом выручка фирм должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 25%.

Также предприятия-участники смогут рассчитывать на заем на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда, до 300 миллионов рублей под 1% годовых сроком до пяти лет.