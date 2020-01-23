РИАМО - 23 янв. Депутаты комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики разрабатывают законопроект, который направлен на пересмотр ставки транспортного налога на гидроциклы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На заседании Мособлдумы в четверг депутаты рассмотрят соответствующий законопроект.

«В настоящее время в законе <…> для гидроциклов установлены следующие ставки: 250 рублей для гидроциклов с мощностью двигателей до 100 лошадиных сил; 500 рублей – с мощностью свыше 100 лошадиных сил. Проектом закона предлагается установить следующие ставки: 100 рублей для гидроциклов с мощностью двигателей до 100 лошадиных сил; 200 рублей - свыше 100 лошадиных сил», - говорится в сообщении.

Нынешние ставки превышают налог на мотоциклы и снегоходы, а также на катера и яхты.

Депутаты Мособлдумы уверены, что сокращение налоговых ставок для гидроциклов скажется на вовлечении данного транспорта в налоговый оборот.