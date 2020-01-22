РИАМО - 22 янв. Жителям Московской области напомнили про правила перевозки хвойных деревьев в автобусах в связи с экологической акцией «Подари своей елке вторую жизнь», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Перевозка хвойных деревьев регулируется общими правилами, в основе которых — статья 22 федерального закона №259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», - говорится в сообщении.

Если длина, ширина и высота дерева в сумме не превышают 120 сантиметров, то его можно провезти бесплатно. За провоз более крупных елок взимается плата, но сумма параметров дерева не должна быть больше 180 сантиметров.

Провоз оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 35 рублей, в пригородном зависит от расстояния. До 25 километров провоз багажа стоит 35 рублей, на расстояние от 25–50 километров - 70 рублей, на 50 и более километров - 105 рублей.

При перевозке хвойных деревьев их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой и связать, чтобы избежать загрязнения салона опавшими иголками. Водитель имеет право отказать пассажирам в провозе дерева, если оно препятствует входу или выходу.

В рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь» жители могут сдать новогоднюю ель или сосну на переработку. Из полученной щепы будут изготовлены элементы для игровых площадок, она будет использована для производства почвогрунтов, применяемых в акции «Наш лес. Посади свое дерево». В 2019 году было собрано 7,5 тысяч деревьев.