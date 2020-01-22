РИАМО - 22 янв. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что ждать роспуска Госдумы и досрочных выборов не стоит, а также положительно высказалась о новых назначениях в правительстве.

Ранее в России сформировали новый состав правительства. В него ввели девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности.

«Конечно, люди ждали и хотели перемен. Наш президент очень чутко чувствует власть. Нужны определенные моменты, когда это необходимо сделать, когда вот-вот уже это все наступило и нужно принимать решение. Причем внезапное и неожиданное. Мне кажется, такое решение удивило всех, даже тех, кто сидел в первых рядах на послании президента», - сказала Поклонская в эфире Радио «Комсомольская правда».

По мнению Поклонской, после внезапной отставки правительства досрочных выборов в Госдуму не будет. При этом она подчеркнула, что о том, что этот вопрос не стоит в повестке дня, также заявлял спикер парламента Вячеслав Володин.

Также она отметила, что пока не знакома с новым генеральным прокурором Игорем Красновым, но готова поработать под его началом, если ей придется вернуться к должности прокурора. Она подчеркнула, что главное для нее — служение в интересах людей и страны.

Поклонская добавила, что сегодня есть некоторые проблемы в области права, на которые соответствующим органам стоит обратить особое внимание.