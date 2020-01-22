РИАМО - 22 янв. Минздрав России не планирует объявлять экстренную ситуацию в стране из-за информации о госпитализации двух человек в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, сообщает Газета.ru.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди, — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей», - сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Он отметил, что по рекомендации Роспотребнадзора был усилен контроль в аэропортах, чтобы не допустить занесения вируса в Россию.

По его словам, для выезжающих в регионы также представлены меры предосторожности.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце 2019 года. Данный патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

По сообщениям СМИ, из аэропорта Санкт-Петербурга в больницу в среду доставили двух человек с подозрением на данное заболевание.

Таможенники в аэропортах Внуково и Домодедово в пунктах пропуска через границу работают в защитных масках и перчатках из-за коронавируса.

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