РИАМО – 22 янв. В этом году Серпуховский историко-художественный музей отмечает 175-летний юбилей основательницы учреждения Анны Мараевой, в день ее рождения, 25 января, откроется специальная выставка «Анна Мараева. Жизнь и вера», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Благодаря стараниям Анны Васильевны в Серпухове сегодня есть музей, который по праву можно назвать одним из крупнейших провинциальных музеев России. Ведь именно ее уникальное собрание русской старины и коллекция русской и западноевропейской живописи легли в основу Серпуховского историко-художественного музея», – говорится в сообщении.

25 января в 13:00 состоится тематическая экскурсия «Тайны купеческого особняка». Посетители узнают историю возникновения усадьбы Мараевых, познакомятся с бытом серпуховских купцов.

Еще одна экскурсия начнется в 15:00, гости смогут осмотреть Покровскую старообрядческую церковь – прекрасный памятник русской культуры, воздвигнутый в начале XX века при ткацкой фабрике Мараевых.

В 16:00 состоится творческая встреча-лекция с мастером Юханном Никадимусом, художником-реконструктором, мастером вышивки «Секреты мастера».

Стоимость билета на лекцию: взрослые – 300 рублей, пенсионеры – 240 рублей, студенты, школьники – 200 рублей.