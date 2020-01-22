РИАМО – 22 янв. С 13 по 19 января на портал «Добродел» поступило 13 тысяч жалоб от жителей Московской области, после устранения проблем более 5 тысяч решений подтверждены, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Самыми активными пользователями сервиса являются жители Балашихи, Химок, Красногорска, Подольска, Люберец, Одинцовского и Раменского городских округов», – говорится в сообщении.

Чаще всего на портал поступали сообщения в категориях «Двор» (1413 решений), «Мусор» (1036 решений) и «Снег» (923 решения).

Впервые за последние несколько месяцев из тройки проблем вышли жалобы, связанные с уборкой и вывозом мусора во дворах жилых домов и местах массового посещения. Больше всего подтвержденных решений по этой тематике получили Одинцовский, Пушкинский городские округа и Ивантеевка.

На «Доброделе» зарегистрировано уже свыше 1,6 миллиона пользователей. Каждую неделю к работе с порталом присоединяются 15 тысяч человек.

Портал «Добродел» рассматривает 44 категории тем по всем направлениям жизни Подмосковья – от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде. Сервис не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет жителям принимать активное участие в создании более комфортной городской среды c помощью голосований и опросов.