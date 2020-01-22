РИАМО - 22 янв. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра на предприятии по производству паркета в Балашихе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В строении по производству паркета по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Саввинская, дом 10, загорелся мусор. В 18:15 пожар ликвидировали на площади 3 квадратных метра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при возгорании никто не пострадал.