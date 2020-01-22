РИАМО - 22 янв. В 2020 году в активную фазу войдут работы по развитию участка Москва-Каланчевская – Курский вокзал, в рамках реализации проекта по МЦД-4 продолжится активное развитие Киевского направления, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В первом квартале 2020 года планируется открыть новый остановочный пункт Санино. Также продолжается строительство новых станций Аминьевская и Минская», - отмечается в материале.

В рамках реализации проекта построят соединительную ветку D4 между Белорусским и Киевским направлениями. На линии появятся четыре новых остановочных пункта — Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща. Часть ветки пройдет рядом с Московским центральным кольцом, это поможет интегрировать Киевское направление с МЦК.

Также в 2020 году продолжатся изыскательные и проектные работы по МЦД-3 и МЦД-4. Полная реализация диаметров намечена на 2024 год.

«Московские центральные диаметры – очень важный транспортный проект для многомиллионной Московской агломерации. Компания «РЖД» и правительство Москвы проводят сложные комплексные работы. Главная сложность заключается в том, что трансформация сообщения из пригородного в пригородно-городское проходит на действующих линиях железной дороги с самым интенсивным в России движением поездов», - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

На 2020 год также запланировано продолжение развития первых двух диаметров. Например, на МЦД-2 появится новая станция Остафьево, которая улучшит доступность новой Москвы. Кроме того, будут построены новые остановочные пункты Славянский Бульвар на D1, который будет интегрирован со станцией метро, и Курьяново на D2. Будут модернизированы и уже существующие станции.

Кроме того, запланировано начало строительства новых станций, которые в перспективе создадут пересадочные контуры между разными диаметрами. Речь идет о Дмитровской, которая создаст пересадку между D1 и D2, и Петровско-Разумовская, которая обеспечит пересадку между D1 и D3. Кроме того, на D2 начнут строить станцию Марьина Роща, которая после запуска создаст пересадку между D2 и D4. Все эти станции интегрируют с Московским метрополитеном.

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