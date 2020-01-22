РИАМО - 22 янв. Пассажир, прилетевший в аэропорт Шереметьево из Таиланда, был осмотрен медиками из-за подозрения на коронавирус, но в итоге ему диагностировали пищевое отравление, сообщает «Интерфакс».

«Перед посадкой пассажир обратился к бортпроводникам с жалобами на тошноту, головокружение и плохое самочувствие. Его передали медикам, у него была повышенная температура», - говорится в сообщении.

Заболевший является гражданином Канады. Его осмотрели медики и выявили симптомы пищевого отравления. Мужчина уже улетел за границу.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце 2019 года. Заболевание может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

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