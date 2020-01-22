РИАМО - 22 янв. Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию, необходимую для проведения ремонта моста через реку Сходню в Зеленограде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Автомобильный Фирсановский мост через Сходню построили в 1973 году. Он находится на границе Зеленограда и Московской области.

«Мост был построен в 1973 году, <…> сейчас требует качественного ремонта и обновления. По результатам обследования — осмотра, геодезических измерений и расчетов — были выявлены повреждения конструкций, образовавшиеся в процессе эксплуатации», — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках проведения ремонтных работ заменят железобетонные пролетные строения, гидроизоляцию и обновят асфальтовое покрытие и деформационные швы. Также мост обзаведется новыми опорными частями и ограждениями.

Работы будут проводиться в несколько этапов без полного перекрытия. Для организации поочередного движения по одной из полос установят временный светофор, дополнительные дорожные знаки и информационные щиты.

Кроме того, на период проведения строительных работ оборудуют мойку колес автотранспорта.