РИАМО - 22 янв. В Подмосковье завершается школьный этап «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний», в 2019 году в этих спортивных соревнованиях приняли участие свыше 800 тысяч ребят из региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По итогам этапа команды-победители будут защищать спортивную честь своих школ уже на муниципальном уровне. В основную программу спортивных игр входят такие направления, как баскетбол, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, плавание. Подмосковье уже традиционно входит в десятку лучших по отдельным видам соревнований.

«Президентские спортивные игры направлены на укрепление здоровья, вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также выявление юных спортивных талантов, приобщению подростков к идеалам и ценностям олимпизма. Очень приятно, что наши школьники ежегодно завоевывают призовые места во Всероссийских соревнованиях!» – отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» проводятся по указу президента РФ с 2010 года.