РИАМО - 22 янв. В 2019 году школьный портал Московской области попал в рейтинг самых популярных образовательных платформ мира, подготовленный аналитическим порталом Similarweb, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«По итогам 2019 года школьный портал Московской области занял 19 строчку рейтинга образовательных платформ мира. По данным аналитического портала Similarweb, в декабре минувшего года посещаемость сайта превысила 40 миллионов визитов», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Кроме подмосковного школьного портала, в список 20 самых посещаемых платформ также вошли еще три сервиса из России.

«Школьный портал Московской области является единственным сайтом регионального значения, который удостоился столь высокого места в мировой двадцатке. Мы стабильно удерживаем высокие позиции в данном рейтинге – это доказательство востребованности нашей электронной площадки», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что школьный портал образовательных организаций Подмосковья также признан самым цифровым в России.