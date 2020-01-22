РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Студентка третьего курса Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина Мария Галкина стала финалисткой международного конкурса колористов ESTEL COLOR LIFE, сообщила директор техникума Ольга Клубничкина.

Этап конкурса прошел 21 января в Москве.

«Профессия колориста – творческая, она подразумевает наличие образного мышления, хорошей памяти и острого восприятия оттенков, даже если их отличия минимальны. Наша студентка Мария Галкина сумела покорить жюри конкурса своей работой, доказав, насколько фантастическими могут быть цвет и форма» – сказала Клубничкина.

Она поздравила Марию и поблагодарила Татьяну Тюкову и Майю Федорову – мастеров производственного обучения, которые подготовили студентку к конкурсу.

«Финал конкурса состоится в феврале этого года, так что готовимся к заключительному выступлению», – подытожила директор техникума.