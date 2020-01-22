РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Разбитый тротуар возле многоэтажного дома на улице Тепличной в микрорайоне Силикатная-2 Подольска отремонтируют до конца октября, его не обновляли на протяжении 13 лет, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале, что со времен постройки дома №10 на улице Тепличная в 2007 году возле него ни разу не ремонтировали тротуар. Он прислал фотографии, на которых видно, что дорожное полотно растрескалось, и на нем есть выбоины. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу проведения ремонта тротуара по указанному адресу.

«Администрация Подольска 22 января по указанной в обращении информации провела проверку. Установлено, что территория включена в программу «Комплексное благоустройство дворов и территорий» министерства благоустройства региона и в план работ по ямочному ремонту. Работы будут проведены в срок до 30 октября 2020 года», – сказал заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, содержанием многоквартирного дома и придомовой территории на улице Тепличная, 10, занимается управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт».