РИАМО - 22 янв. Тренер по позированию Евгения Кулешова дала несколько советов тем, кто хочет хорошо получаться на фотоснимках, сообщает aif.ru.

«Освещение может абсолютно из любой девушки сделать самую настоящую старуху. К счастью, с его помощью реально добиться и противоположного эффекта, поэтому ищите «мягкий свет», когда тени не резкие. Тянитесь к нему носом и смотрите, чтобы он освещал зону под глазами и носогубные складки», - сказала Кулешова.

Она добавила, что человек перед камерой зажимается. Для расслабления мышц лица рекомендуется дышать через рот. Также не рекомендуется прижимать подбородок к шее и вжимать голову в плечи. Для хороших снимков нужно приподнять подбородок, расслабить шею и отвести плечи от головы и подать их чуть назад.

Также при позировании не нужно хватать себя за локти и впиваться руками в тело. Если есть напряжение в руках, то рекомендуется их встряхнуть и просто оставить вдоль тела.

Кроме того, тренер по позированию советует класть руку на талию, а не на бедро, а локоть отвести чуть назад от камеры.

«Любимая забава всех не искушенных фотосессиями женщин — засунуть голени под стул и направить колени точно в камеру. Вуаля, короткие ноги с толстыми коленками вам обеспечены!» - подчеркивает Кулешова.

Она уточнила, что ноги надо высунуть из-под стула или кресла, колени направить чуть вбок, тогда ноги на фотографии будут стройными и длинными.