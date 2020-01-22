РИАМО - 22 янв. Тренер по позированию Евгения Кулешова дала несколько советов тем, кто хочет хорошо получаться на фотоснимках, сообщает aif.ru.
Она добавила, что человек перед камерой зажимается. Для расслабления мышц лица рекомендуется дышать через рот. Также не рекомендуется прижимать подбородок к шее и вжимать голову в плечи. Для хороших снимков нужно приподнять подбородок, расслабить шею и отвести плечи от головы и подать их чуть назад.
Также при позировании не нужно хватать себя за локти и впиваться руками в тело. Если есть напряжение в руках, то рекомендуется их встряхнуть и просто оставить вдоль тела.
Кроме того, тренер по позированию советует класть руку на талию, а не на бедро, а локоть отвести чуть назад от камеры.
«Любимая забава всех не искушенных фотосессиями женщин — засунуть голени под стул и направить колени точно в камеру. Вуаля, короткие ноги с толстыми коленками вам обеспечены!» - подчеркивает Кулешова.
Она уточнила, что ноги надо высунуть из-под стула или кресла, колени направить чуть вбок, тогда ноги на фотографии будут стройными и длинными.
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