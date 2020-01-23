Когда в нулевые россияне стали массово регистрироваться в соцсетях, никто не думал, что через пару десятилетий мы будем следить там за новостями, вести бизнес, искать работу, знакомиться, признаваться в любви и расставаться. По данным опроса «Левада-Центра», в 2019 году ежедневно пользовались Интернетом 65% россиян, то есть 2/3 населения страны. При этом первые места в рейтинге просмотров занимают соцсети. Социологи, психологи и сммщики рассказали обозревателю РИАМО, как изменилось общение в эпоху лайков, шеров и статусов.

Проверка кандидата через WhatsApp

Одним из громких информационных поводов этой недели стала отписка Дмитрия Медведева от аккаунта правительства РФ в Instagram, что тут же заметили пользователи соцсетей. Очевидно, что соцсети сегодня диктуют новые правила общения и в деловых, и в любовных, и в дружеских отношениях, но как грамотно их применять, не знают многие.

Стоит ли френдить своего начальника? Существует ли «измена лайками»? Нужно ли отписываться от бывших партнеров, работадателей, коллег, и уместно ли «чекать» все страницы нынешних?

По словам SMM-специалиста Никиты Платонова, соцсети упростили возможность современному поколению общаться с начальством на равных. Например, если срывается проект, сотрудник может написать об этом начальству в рабочем чате мессенджера и не испытывать психологическую нагрузку, которую мог бы получить при личной встрече.

Сразу несколько экспертов считают, что переписка в WhatsApp помогает отсеять на первом этапе нерадивых сотрудников.

«Мы проводили собеседование и выслали человеку тестовое задание через WhatsApp, ответ получили только через два дня – сразу стало понятно, что кандидат не очень мотивирован», – отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

В деловой переписке есть определенные маркеры, которые наглядно демонстрируют, насколько собеседник заинтересован в проекте. Можно примерно понять, какие у собеседника намерения, просто посмотрев переписку.

По словам руководителя группы подбора персонала ИТ-компании «Рексофт» Дмитрия Скрипкина, у них в компании в мессенджерах WhatsApp или Telegram кандидатам дается краткая характеристика компании и описание вакансии, а также ответы на стандартные вопросы. Это удобно для собеседника, особенно если он на рабочем месте.

Такой вариант более удобен и для рекрутера, ведь переписку можно детально проанализировать, а также поделиться с будущим руководителем сотрудника важными для него моментами из нее, считает Скрипкин.

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Отправить мем – уже общение

Еще один плюс общения в мессенджерах – молодежь теперь может признаться в своих чувствах через Интернет, избежав порицания окружения и публичного отказа.

Ведь взаимодействие с окружающими «вживую» сталкивают нас со множеством проблем: нужно подстраиваться под собеседника, проявлять и «показывать» себя, уметь поддержать диалог и находить выход из конфликтных и неловких ситуаций, считает психолог Анна Цяпало.

В современном мире ухаживания можно начать с лайков в Instagram, а продолжить фразой «Я люблю тебя» в WhatsApp. Также легко можно расстаться в мессенджере или отписаться от бывшего возлюбленного в соцсети.

«С одной стороны, это упрощает задачу стеснительным подросткам, с другой, обезличивает признание в любви, скрывая все эмоции и чувства человека», – считает Никита Платонов.

По словам директора по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner Дамира Фейзуллова, в век социальных сетей достаточно просто отправить кому-то смайл, стикер, мем – и это уже общение. Встречаться и расставаться тоже стало проще. Не нужно выходить из дома и выглядеть хорошо. Можно сидеть у себя в квартире и общаться с сотней людей одновременно через WhatsApp, Facebook, Instagram или Tinder.

Еще один бонус – если диалог заходит в неприятное русло, то всегда есть опция выйти из сети, заблокировать не понравившегося знакомого, в крайнем случае, удалить свой аккаунт и создать новый, считает Анна Цяпало.

Об успехе таких интернет-коммуникаций говорит и статистика скачивания приложений для знакомств, которые создают иллюзию множественного выбора. На одной только «Мамбе» на данный момент зарегистрировано 40 млн человек, и ежемесячно приложение скачивает 1 млн пользователей.

По данным пиар-менеджера «Мамбы» Натальи Красильниковой, люди предпочитают знакомства в онлайне, так как это отнимает у них наименьшее количество времени. В сутки на «Мамбе» отправляется 14 млн сообщений, в месяц – 340 миллионов.

Можно лайкать и «свайпить» кого-то в метро, в обеденный перерыв или на скучном совещании в офисе.

При этом стереотип о том, что подходить и знакомиться первой с парнем недостойно для женщины, никуда не делся и перешел из офлайна в онлайн. Девушки в онлайне сохраняют некоторую робость и пишут первыми только в 15% случаев, – уточняет пиар-менеджер сайта знакомств.

От лайка до «микроизмены»

Впрочем, от лайка как одобрения до так называемой микроизмены для тех, кто в отношениях, путь небольшой. Многие психологи считают проявление интереса к другим людям в сети посредством лайков, комментариев и предложений дружбы в соцсетях поводом для беспокойства, так как это проявление неверности партнера. Другая проблема, которая может подстерегать любителя лайкать и знакомиться со всеми подряд в сети – формирование зависимости от такого общения.

Как считает психолог Анна Цяпало, активное общение в приложениях для знакомств и в мессенджерах формирует зависимость от общения в соцсетях, зависимость от киберсекса и ведет к замене реальных семьи и друзей на виртуальных.

Психолог советует подумать над тем, чего мы ищем, пользуясь Интернетом, заходя на сайты знакомств или выкладывая фото в Instagram.

«Если нужны поддержка, одобрение, и нам хватает лайков, то это прекрасно. Если нужны новые знакомые, то для чего? Если хочется отношений и семьи, то есть смысл как можно скорее переводить встречи из виртуальных в плоскость реальных знакомств», – объясняет специалист.

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Как мы теряем эмоции

Самое плохое, что приносят нам соцсети – мы перестаем различать эмоции. Особенно остро коммуникативные проблемы наблюдаются у детей – малышей и школьников.

«В моей практике встречались случаи, когда дома семья общалась с помощью переписки. Мама сидит в одной комнате, папа в другой, ребенок в третьей, и они переписываются между собой через гаджеты», – рассказывает педагог-психолог высшей категории Александра Павлова.

Сейчас, когда мы пишем сообщения в чатах, смайлики заменяют собой живое общение и выражение эмоций. Таким образом, в живом общении дети не умеют дифференцировать эмоции.

«Например, девочке понравился мальчик в школе, и она забрасывает его массой сообщений в мессенджере. Он уже устал от них. Но воспитание не может позволить ему оставить сообщения без ответа, а отвечать уже тяжело», – объясняет психолог.

При таком общении эмоциональный интеллект сильно страдает, ведь мы не видим реальных эмоций – теплоты, привязанности или, наоборот, отчуждения.

По словам директора по персоналу ООО «Байкал-Сервис ТК» Татьяны Козловой, отсутствие эмоционального контакта снижает чувство социальной ответственности.

Общаясь face to face, мы больше эмоционально вовлечены, а значит, вес и значимость сказанных слов и обязательств гораздо выше.

Если в прошлом люди жили с установкой «слово не воробей», то сегодня сообщение можно отредактировать, удалить у всех и вообще не отправить. По мнению психолога Ксении Несютиной, это может быть хорошо, так как пары могут сохранить отношения после разрыва, общаясь в мессенджере. С другой стороны, у них не развивается эмоциональная зрелость, и когда наступит пора вновь выяснять отношения лично, то люди могут отмалчиваться, говорить невпопад и потом жалеть о том, что не смогли сказать.

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