РИАМО - 22 янв. Комитет по конкурентной политике Подмосковья активно ведет работу по проведению закупок непрерывного цикла, в регионе были проведены совместные закупки на оказание охранных услуг для нужд организаций социального обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Проведены совместные закупки на оказание охранных услуг для нужд организаций социального обслуживания Московской области в 2020 году», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Организатором совместных торгов являлся уполномоченный орган - комитет по конкурентной политике Московской области, которому переданы полномочия на организацию и проведение совместных конкурсов.

При проведении таких закупок, как содержание дорог, питание и охрана соцучреждений и тому подобное, важно не только не допустить срыва поставки товаров (работ, услуг), но и эффективно использовать бюджетные средства.

Совместная закупка – это когда несколько заказчиков объединяются для приобретения одноименных товаров (работ, услуг) и проводят одну конкурентную процедуру. При этом контракт с победителем совместных торгов заключается каждым заказчиком, участвовавшим в совместной закупке.

Таким образом заказчики могут сэкономить как на цене товара (работы, услуги), так и оптимально использовать свои ресурсы (трудовые, временные и тому подобное).