РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Красковский культурный центр приглашает молодежь Люберец 24 января на концерт «Январская звезда», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня студента и подготовлено в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье».

«В концертной программе заявлены выступления коллектива уличного танца ZOOM, ансамбля восточного танца «Саргам», Образцовых коллективов «Хореографический ансамбль «Волшебная страна», «Вокальный ансамбль «Нотка» и солистов Юлии Лукиной, Ольги Барабановой, Александра Чайки. Начало концерта в 18:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.