РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. Юнармейцы гимназии №7 подмосковного Подольска передали волонтерам памперсы для нуждающихся онкобольных округа, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов акции по сбору предметов личной гигиены.

Волонтерское движение «ДоброМир» Подольска с 13 по 23 января проводит акцию по сбору предметов личной гигиены для онкобольных горожан. Всего в Подольске были определены три точки сбора.

«В среду, 22 января, юнармейский отряд «Дозор» 3Б класса гимназии №7 Подольска передал волонтерам движения восемь пакетов с предметами личной гигиены для онкобольных жителей. По итогам акции, которая завершится 23 января, все собранное будет передано подопечным движения, а также онкобольным, состоящим на учете в Подольской городской клинической больнице и онкологическом диспансере ГБУЗ МО «ПГКБ», – сказала организатор.

Она добавила, что также к акции присоединился и детский сад №20 «Веснушки». Родители воспитанников передали для онкобольных памперсы, питьевую воду, салфетки и пеленки.