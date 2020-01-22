РИАМО - 22 янв. Криптобиокабины уже поставлены во многие регионы РФ, в частности в Московскую область, а в первой половине этого года планируется ввести в эксплуатацию КБК в 43 муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Подмосковья «МО МФЦ».

«С помощью КБК сдать биометрические данные можно будет самостоятельно - в любое удобное время и без очередей. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов - у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных», - говорится в сообщении.

Также использование криптобиокабин уменьшает риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. В будущем такие устройства будут использоваться для выдачи электронных паспортов и иных документов.

Все сведения из КБК автоматически попадут в центр обработки данных МВД, где пройдут проверку, после чего будет изготовлен новый загранпаспорт.