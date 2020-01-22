РИАМО - 22 янв. Раздел «Аптека» в электронном магазине Московской области позволил сэкономить около 88 миллионов рублей бюджетных средств и сократить сроки поиска поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Раздел «Аптека» предназначен для закупок продукции медицинского назначения, в том числе лекарств по решению врачебной комиссии. В результате его внедрения удалось сократить сроки поиска поставщиков лекарственных препаратов от нескольких недель до нескольких часов.

«При этом удалось не только сократить сроки поиска поставщиков, но и сэкономить около 88 миллионов рублей на таких закупках», - сказала председатель регионального комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Электронный магазин Московской области - это информационный интернет-ресурс, который предназначен для автоматизации процесса проведения закупок малого объема заказчиками Московской области.