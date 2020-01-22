РИАМО - 22 янв. Для станции МЦД-2 Остафьево, которая откроется для пассажиров в этом квартале, специалисты компании «Россети Московский регион» выдали 620 киловатт мощности, говорится в сообщении пресс-службы «Россети Московский регион».

«Строительно-монтажные работы энергообъектов выполнены в максимально сжатые сроки и с высоким качеством, чтобы все работы, связанные со строительством новой станции в составе МЦД, могли быть завершены в срок», - сказал директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Энергетики компании возвели блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 630 киловольт-ампер и проложили две кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 2,8 километра для энергоснабжения строительства и ввода новой станции.

Оборудование, которое смонтировали, отвечает современным техническим требованиям и обеспечивает высокий уровень надежности энергоснабжения станции МЦД.

Объект запитан по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станции. Источником питания стала подстанция 110 киловольт «Красногорка».

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