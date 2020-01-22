РИАМО - 22 янв. Инспекторы Минэкологии Подмосковья разбираются с обращением властей Лобни о двух фактах загрязнения реки Лобненки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«На земельном участке, принадлежащем одной из компаний, зарегистрированных в Одинцовском округе, обнаружен колодец, из которого неочищенные сточные воды откачиваются в реку», - отмечается в материале.

Также в районе деревни Катюшки проверяющие нашли навалы строительного мусора и крупногабаритных бытовых отходов, часть из которых свалена в русло Лобненки.

Специалисты предварительно установили, загрязнение происходит из-за строительства и эксплуатации жилого комплекса «Лобня Сити». Сейчас ведется поиск нарушителей, которые понесут административную ответственность и компенсируют ущерб.