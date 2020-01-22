РИАМО - 22 янв. В Наро-Фоминске сотрудники Росгвардии задержали двоих молодых людей, которые проникли в магазин и пытались его ограбить, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина в деревне Таширово. Прибывшие на место правоохранители обнаружили взломанную дверь и шум в помещении.

«Как выяснилось, двое молодых парней проникли в торговый зал для хищения товара. Злоумышленники были задержаны, ими оказались 18-летние жители Подмосковья», – говорится в сообщении.

Мужчин доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из задержанных 3 месяца находился в федеральном розыске за совершение кражи на территории республики Башкортостан.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.