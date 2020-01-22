РИАМО - 22 янв. Троих бывших должностных лиц Московской таможни приговорили к штрафам в рамках уголовного дела о превышение полномочий, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Бывший начальник, заместитель и главный госинспектор отдела таможенного контроля Московской таможни ЦТУ ФТС России провели в 2018 году выездную проверку в одном из торговых центров столицы.

«В ходе проверки сотрудники незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые товарные позиции, а часть из них и вовсе исключить», – говорится в сообщении.

Постановлением суда им назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Двое сотрудников получили штрафы в размере 120 тысяч рублей каждый, третий – 100 тысяч рублей.