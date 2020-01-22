РИАМО - 22 янв. Сотрудники таможен столичных аэропортов Внуково и Домодедово в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) работают в защитных масках и перчатках из-за коронавируса, который распространился в Китае, сообщили РИАМО представители пресс-служб таможен аэропортов.

«На всех пунктах пропуска должностные лица работают в защитных масках и перчатках», - сказал сотрудник Внуковской таможни.

Представитель пресс-службы таможни Домодедово отметил, что их сотрудники в целях безопасности также работают в защитных масках и перчатках.

В свою очередь представитель пресс-службы аэропорта Жуковский уточнил, что в рамках временного расписания в 2020 году рейсов в подмосковную воздушную гавань из Китая нет, поэтому скорее всего сотрудники таможни не работают в защитных масках и перчатках.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. Данный патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.

В России разработали средства для лабораторной диагностики коронавируса. Для проведения теста нужно отобрать образец из носоглотки человека. Это позволит выявить заболевание даже на ранней стадии.