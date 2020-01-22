РИАМО - 22 янв. Специалисты лесного хозяйства собрали 550 килограммов шишек сосны на лесосеменной плантации Абрамовского участкового лесничества в Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Семена шишек с данной плантации с улучшенными наследственными свойствами – качественные показатели посадочного материала, выращенного из них, в несколько раз выше, чем у обычных семян», – говорится в сообщении.

Именно из таких семян выращивают сеянцы сосны, которые потом высаживаются на экологических акциях «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье.

Собранные шишки передадут в Российский центр защиты леса, где семена тщательно проверят, проведут их обеззараживание и отправят на хранение на специально оборудованный склад.

Весной в лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московский области приступят к посеву семян хвойных пород. Предварительно специалисты выяснят их класс качества и посевные характеристики, определив влажность, чистоту, всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность и энергию произрастания.