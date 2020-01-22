РИАМО - 22 янв. Услугами «Мострансавто» с 25 января 2019 года воспользовались свыше 25,4 миллиона учащихся Подмосковья, рекорд по числу перевезенных школьников и студентов установил филиал МАП №2 Коломны, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В среднем в будний день транспортными средствами пользуются около 96 тысяч пассажиров, оплачивающих проезд по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. С начала 2020 года эта цифра увеличилась до 101 тысячи», - говорится в сообщении.

Чаще всего студенты и школьники выбирают маршруты №22 станция Пушкино — Ивантеевка (микрорайон Детская) и №21 станция Пушкино — Красноармейск, так как на их пути большое количество техникумов, колледжей, общеобразовательных школ и гимназий.

В топ-3 популярных маршрутов также вошел маршрут автоколонны №1788 города Подольск, который проезжает мимо семи общеобразовательных школ, двух музыкальных школ и колледжа.

Рекорды по числу перевезенных школьников и студентов установил самый крупный филиал «Мострансавто» МАП №2 Коломны, его автобусами воспользовались свыше 2,8 миллиона пассажиров. Также большое количество перевезенных учащихся зафиксировано в МАП №3 города Домодедово и автоколонне №1788 Подольска.