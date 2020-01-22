РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В подмосковном Подольске могут ограничить въезд большегрузных автомобилей в деревню Коледино после жалобы жителей, вопрос решат до 3 апреля 2020 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска отметила на портале, что, в связи с появлением складского комплекса недалеко от деревни Коледино, участились случаи въезда большегрузов в деревню. Там проходит улица без названия, далее тупик. Грузовики едут до тупика, когда понимают, что дорога закончилась, пытаются развернуться. Одна фура проломила канализационный люк, другая – разворотила газон. Все водители ищут улицу Троицкая, дом №20, а навигатор приводит их в деревню. Она попросила поставить соответствующие знаки, чтобы водители фур не заезжали в деревню.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ограничения движения на автодороге деревни Коледино от дома №1 до дома №12А. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Вопрос ограничения движения на указанном участке автомобильной дороги рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 3 апреля 2020 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.