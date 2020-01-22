РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 янв. В ДК «Металлург» Подольска 7 февраля проведут занятие по народному вокалу для пенсионеров в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщается на сайте ДК.

«Занятие по народному вокалу для пожилых пройдет в Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский в рамках областной программы «Активное долголетие». Все желающие смогут встретиться с руководителем народного коллектива «Хор русской песни «Родники» Марией Жарковой и посетить занятие хора, а также попеть русские песни как сольно, так и в ансамбле», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участникам дадут рекомендации по исполнительскому мастерству, а также расскажут о русском народном творчестве, любимых авторах и исполнителях, обучат игре на народных инструментах.

Начнется занятие в 12:00, вход свободный. Адрес ДК «Металлург»: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5.