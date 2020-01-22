РИАМО - 22 янв. Рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области одобрила эскизную концепцию социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Проектируемый центр постинтернатного сопровождения инвалидов по зрению и слуху – уникальное в России учебное учреждение, основная задача которого будет заключаться в адаптации и социализации молодых людей от 18 до 25 лет. В центре они смогут подготовиться к взрослой самостоятельной жизни и получить профессиональные навыки», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Центр построят в Сергиевом Посаде рядом с существующим интернатом, в котором проживают и получают образование дети от 7 до 18 лет. Концепцию по заказу «ПИК-Проект» разработало бюро «Атриум», авторы отмеченной многими наградами школы «Летово» в новой Москве.

Реабилитационный центр представляет собой комплекс из разных функциональных блоков, объединенных нелинейным кольцевым маршрутом. Основная задача этого здания – дать ученикам возможность оказаться в разных городских пространствах, а также научиться эффективно ориентироваться и взаимодействовать с ними.

Блоки общежитий, администрации, бассейна, спортзала, столовой, производственных мастерских и вестибюля расположены неортогонально друг к другу и окружены серией общественных рекреаций и «открытых классов».

«Это один из тех редких случаев, когда у нас стояла задача осознанно усложнить навигацию внутри здания, увеличить длину и протяженность коридоров, чтобы возникали навыки ориентирования в сложных пространствах», – отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Архитекторы «Атриума» продолжат работу над проектом с учетом рекомендаций рабочей группы, в частности, по комплексному благоустройству территории и созданию общественного пространства внутреннего двора.