РИАМО - 22 янв. Корпорация Boeing рассчитывает, что сможет получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX летом этого года, сообщает Газета.ru.

«При этом в Boeing отметили, что не могут гарантировать выполнения данного заявления. В компании считают, что регуляторы будут тщательно изучать риски, которые могут возникнуть в процессе сертификации лайнера, а также рассмотрят необходимость внедрения программы подготовки пилотов», - говорится в сообщении.

Эти самолеты были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году в результате крушения самолета около Джакарты (Индонезия) погибли 189 человек. Также в марте прошлого года произошла авиакатастрофа рядом с Аддис-Абебой (Эфиопия), погибло 346 человек.