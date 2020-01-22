РИАМО - 22 янв. Поправки к Конституции РФ, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию РФ, сделают политическую систему России более сбалансированной, сообщила в среду заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

В среду в доме правительства Московской области прошел круглый стол Общественной палаты Московской области на тему: «Обсуждение поправок к Конституции Российской Федерации, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации». Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение ряда статей Конституции, 20 января.

«Мы, участники круглого стола Общественной палаты Московской области, обсудили поправки к Конституции РФ, предложенные президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации. По итогам проведенных обсуждений отмечаем, что указанные поправки призваны сделать политическую систему РФ более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и противовесов между ветвями и уровнями власти», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что благодаря этим поправкам повысятся также социальные обязательства государства перед гражданами.

По ее словам, все предложения, которые были озвучены в среду (а также если в ближайшее время поступят письменные обращения по поправкам в Конституцию РФ) будут обобщены в итоговый документ и направлены в Общественную палату Московской области.

«Сейчас в ходе обсуждения все обратили внимание, конечно, прежде всего, на поправки, связанные с социальными вопросами. Это закрепление в Конституции пенсионного вопроса, вопрос минимальной заработной платы, обязательный по Конституции. Эти вопросы встречают повсеместную поддержку», - рассказал журналистам после круглого стола председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Он также уточнил, что многие участники останавливались на поправках, связанных с приоритетом российской Конституции над международным законодательством.

«Очень важный вопрос связан с властью муниципального уровня и тем, как она будет встроена в вертикаль власти. Здесь, конечно, требуются более детальная проработка и ясность в том числе для представителей органов муниципальной власти и для общественности», - подчеркнул Торкунов.

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов отметил, что обсуждение было очень полезным и прошло профессионально.

«Чувствуется, что жителей Подмосковья, представителей общественных палат волнует судьба государства, Конституции. Главное, что мы начали этот диалог. Сейчас будет большое количество мероприятий проведено на различных площадках Подмосковья. Уверен, что мы услышим еще очень много интересных предложений», - подчеркнул Галоганов.

В круглом столе приняли участие также другие члены Общественной палаты Подмосковья, председатели и представители муниципальных общественных палат региона, руководители и представители общественных организаций Московской области.