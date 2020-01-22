РИАМО - 22 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Валентину Талызину, ей исполнилось 85, сообщает Газета.ru.

«Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ», - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Глава государства также пожелал Талызиной здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Талызина запомнилась зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Гостья из будущего» и многих других.