РИАМО - 22 янв. Места установки детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья впервые определят сами жители в ходе голосования на интернет-портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На портале «Добродел» будет размещена интерактивная карта, на которой можно будет выбрать места, где жители хотят установить площадку. Адреса, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в программу», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С 2013 по 2019 годы в Подмосковье установили 1004 детских игровых площадки по губернаторской программе. Это большие игровые комплексы площадью 450 квадратных метров с безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. На площадках также устанавливают скамейки, урны и инфостенд.

Разновидность малых архитектурных форм на детских площадках позволяют проводить досуг детям разных возрастов от двух до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7509 детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», – заключил Хайкин.