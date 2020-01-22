РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. По итогам 2019 года сотрудники центров «Мои документы» городского округа Люберцы приняли более 418 тысяч обращений, муниципалитет занимает третье место в области после Балашихи и Одинцова, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Специалисты МФЦ округа принимают порядка 2000 заявителей ежедневно.

«Чаще всего люберчане обращаются по вопросам регистрации права собственности, восстановления учетной записи на сайте госуслуг, получения паспорта гражданина РФ, постановки на кадастровый учет», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе оказывают услуги восемь структурных подразделений МАУ «Люберецкий МФЦ».

«Все офисы работают с 8:00 до 20:00 без выходных и перерыва на обед», – заключил Ружицкий.